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10.09.2020 - 21:26 | | AA

TFF'den Spor Toto Gelişim Ligleri ile ilgili açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Spor Toto Gelişim Ligleri'nin yeniden planlanacağını duyurdu.

TFF'den Spor Toto Gelişim Ligleri ile ilgili açıklama!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Spor Toto Gelişim Ligleri'nin yeniden planlanacağını duyurdu. 

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Ülkemizde ve dünyada etkileri devam etmekte olan Kovid-19 salgın hastalığının seyri, hastalığa bağlı Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler ve uyguladığı talimatlar ile Sağlık Kurulumuzun önerileri çerçevesinde Spor Toto Gelişim Ligleri'nin yeniden planlanması kararlaştırılmıştır. Mevcut Gelişim Ligleri'nde yer alan kulüplerimizin, bulundukları liglere ilişkin gelecek sezonlara ait münhasır hakları saklı kalmak kaydı ile 2020-2021 sezonunda Gelişim Ligleri farklı bir formatta oynatılacak olup, müsabaka sistemi ve müsabakaların yaş ve liglere göre statüleri ile başlangıç tarihleri gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların neticesinde açıklanacaktır."

TFFden Spor Toto Gelişim Ligleri ile ilgili açıklama

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