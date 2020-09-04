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04.09.2020 - 17:34 | | DHA

TFF'den talimat değişikliği

TFF, Birinci transfer döneminde, futbolcuların tescilinde geçmiş vergi borcunu belgelendirme zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

TFF'den talimat değişikliği
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer edilen futbolcuların tescilinde  Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, 'vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün' mevcut transfer döneminde uygulanmaması yönünde bir talimat değişikliği yapıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 04.09.2020 tarihli toplantısında; Profesyonel Futbol Kulüplerimizden gelen talep üzerine, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgının olumsuz ekonomik etkilerini de göz önüne alarak transfer edilen futbolcuların tescilinde  Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde uygulanmaması için Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na Geçici 4. Madde eklenmesine karar verildi" ifadeleri yer aldı

TFFden talimat değişikliği

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