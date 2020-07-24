TFF'den talimat değişikliği! Harcama limiti...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu önceki gün yaptığı toplantıda 2020-2021 futbol sezonu öncesinde Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişikliklerle gidildiğini açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesi üzerinden de değişiklikler duyuruldu.

Toplantıda Finansal Fair Play’de önemli konular kararlaştırıldı. Kulüpler Birliği Vakfı’nın harcama limitinde kabul edilebilir sapmada esneklik tanınması isteği kabul görmedi ve geçen sezon yüzde 30 olan sapma bu sezon için yüzde 15’e düştü. Diğer sezonlar için de denk bütçe istendi. Böylece transfer harcamasında kulüpler daha dikkatli davranması gerekecek.

Bir diğer öne çıkan karar da faiz konusunda oldu. Pandemi koşulları göz önünde tutularak harcama limitinin hesaplanmasındaki finansal borçlara uygulanan faiz oranlarında kulüplerin eline rahatlacak bir düzenleme yapıldı.





Ödemeler tamam

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk ile toplantı yaptı. TFF, devam eden 2019-2020 sezonuna ilişkin kalan ödemeleri sezonun bitimi ile birlikte tamamlanacağını taahhüt ettiğini, buna ilişkin sözleşmenin de karşılıklı olarak imzalandığını duyurdu.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Türkiye Futbol Federasyonu ile Digiturk yetkilileri arasında bugün bir toplantı yapılmıştır.

Digiturk yetkilileri, devam eden 2019-2020 sezonuna ilişkin kalan ödemelerin sezonun bitimi ile birlikte tamamlanacağını taahhüt etmiş olup, buna ilişkin sözleşme karşılıklı olarak imzalanmıştır.

Ayrıca, devam eden 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarına ilişkin sözleşme detayları ile, süre uzatılması dahil, her türlü konu masaya yatırılmış, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.”

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