TFF'den talimat değişikliği! Süper Lig...

Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ilişkin talimat değişikliği yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; TFF yönetim kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının özel koşullarla oynatılmasına ilişkin "Kovid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat"ta kulüpler ve ilgili kurumlardan gelen önerileri de değerlendirerek, değişiklik yapılmasına karar verdi.

Buna göre;

-Stadyumlarda toplam 335 kişi bulunacak.

-Top toplayıcıların yaşları 19 – 30 olarak değiştirildi.

-İç sahada oynayan takımlarından 15, deplasman gelen kulüplerden de 10 yönetici maçı protokolde izleyecek. Ama bu kişiler akredite alanlara girerlerse en az 60 gün hak mahrumiyeti ve para cezası alacak.

Akreditasyon için ise kurallar belirlendi. Madde 8'e göre;

-Protokol tribününe, ev sahibi kulüpten 15, misafir kulüpten 10, TFF Başkanı ve yöneticileri ile TFF

Başkanı tarafından görevlendirilecek kişiler, müsabakanın oynandığı ilin Valisi, İl Emniyet Müdürü, İl

Spor Savcısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü protokol görevlisi girebilir.

Protokol tribününe girecek olan kişilerin listesi müsabaka organizasyon toplantısında TFF Temsilcisine

ilgilileri tarafından verilir.

Para cezaları arttırıldı

- Protokol tribününde yer alacak kişilerin test yaptırma zorunluluğu olmamakla birlikte iş bu talimatta

belirtilen sağlık ve sosyal mesafeye ilişkin tüm kurallara uymaları zorunludur. Bu kişiler stadyumun

diğer alanlarına akredite edilemezler, protokol tribünü veya protokol tribünü olarak kullanılan alanlar

hariç olmak üzere, akredite alanlara ve soyunma odalarına giremezler. Protokol tribününde yer alan

kişilerin akredite alanlara girmeleri halinde 60 günden az olmamak üzere hak mahrumiyeti cezası ve

Süper Lig kulübü yöneticileri için 100.000 TL’den 300.000 TL’ye, TFF 1. Lig kulübü yöneticileri için

50.000 TL’den 150.000 TL’ye kadar para cezası verilir.

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