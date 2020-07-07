TFF'den Turgay Şeren için anma mesajı

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Futbol Takımı'mız ve Galatasaray'ın eski kalecisi, Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulunan merhum Turgay Şeren'i vefatının dördüncü yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz."