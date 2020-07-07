Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri TFF'den Turgay Şeren için anma mesajı
07.07.2020 - 10:34 | |   İSTANBUL (AA) -

TFF'den Turgay Şeren için anma mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski milli kaleci Turgay Şeren'i vefatının 4. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

TFF'den Turgay Şeren için anma mesajı
ABONE OL

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Futbol Takımı'mız ve Galatasaray'ın eski kalecisi, Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulunan merhum Turgay Şeren'i vefatının dördüncü yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz."

Alfredo Di Stéfano'nun Real Madrid ile en iyi anları
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak
    Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak
  2. Trabzonspor ile Antalyaspor 48. randevuda
    Trabzonspor ile Antalyaspor 48. randevuda
  3. Göztepe'nin konuğu MKE Ankaragücü
    Göztepe'nin konuğu MKE Ankaragücü
  4. Galatasaray'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
    Galatasaray'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
  5. Dallas, Kovid-19 vakaları nedeniyle MLS turnuvasından çekildi
    Dallas, Kovid-19 vakaları nedeniyle MLS turnuvasından çekildi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray'da Feghouli'nin bileti kesildi

Galatasaray'da Feghouli'nin bileti kesildi

Son dakika | Fenerbahçe'den Ömer Bayram bombası!

Son dakika | Fenerbahçe'den Ömer Bayram bombası!

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi büyük tehlike! Muriqi ve Deniz Türüç...

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi büyük tehlike! Muriqi ve Deniz Türüç...

Milan - Juventus maçı heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Milan - Juventus maçı heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber