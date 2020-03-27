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27.03.2020 - 15:03 | | Â  Ä°STANBUL (AA)

TFF'den Yusuf Günay için "geçmiÅŸ olsun" mesajÄ±

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testi pozitif Ã§Ä±kan Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yusuf GÃ¼nay iÃ§in "geÃ§miÅŸ olsun" mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

TFF'den Yusuf Günay için "geçmiÅŸ olsun" mesajÄ±

TFF'nin internet sitesinden yayÄ±mlanan mesajda, "Galatasaray Spor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± SayÄ±n Yusuf GÃ¼nay'Ä±n yeni tip koronavirÃ¼s testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunuyoruz. SayÄ±n Yusuf GÃ¼nay'a acil ÅŸifalar diliyor, en kÄ±sa sÃ¼rede saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. GÃ¼nay ve Galatasaray camiasÄ±na geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

TFFden Yusuf GÃ¼nay iÃ§in geÃ§miÅŸ olsun mesajÄ±

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