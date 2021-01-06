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06.01.2021 - 00:53 | | AA

TFF'den Yusuf Yazıcı için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan milli oyuncu Yusuf Yazıcı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den Yusuf Yazıcı için geçmiş olsun mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan milli oyuncu Yusuf Yazıcı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'ye ait "Milli Takımlar" Twitter hesabında yer alan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.

TFFden Yusuf Yazıcı için geçmiş olsun mesajı

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