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29.07.2020 - 21:19 | | DHA

TFF'nin kararı sonrası Bursaspor'dan açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) tüm liglerden küme düşmenin kaldırılması ile ilgili karara Bursaspor Kulübü tepki gösterdi.

TFF'nin kararı sonrası Bursaspor'dan açıklama
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Bursaspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) tüm liglerden küme düşmenin kaldırılması ile ilgili aldığı karara tepki göstererek, ulusal ve uluslararası tüm hukuki yollara başvuracaklarını bildirdi.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Federasyonunun 29.07.2020 tarihinde basın yolu ile yapmış olduğu toplantı neticesinde gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinin etkilerinden dolayı tüm liglerden düşmenin kaldırılması kararı verilmiştir.

Gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinden, sadece bulunduğu ligden düşen takımlar için etkilenmiş gibi gösterilmesi son derece üzüntü vericidir. Aynı süreç bulunduğu ligden bir üst lige çıkma mücadelesi veren tüm takımlar için geçerlidir.

Çıkma mücadelesi veren takımların göz ardı edilerek, sadece düşme hattındaki takımların pandemi sürecinden etkilendiği öngörüsü ile alınan karar adalet, eşitlik, hakkaniyet ilkelerine aykırıdır. 

Bursaspor Kulübü 2019-2020 sezonunda mücadele verdiği TFF 1'inci Lig'de taraftar desteği en çok olan takımların başında olup, pandemi sürecinden en çok etkilenen Kulüp olmuştur.

Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonunun almış olduğu bu karar neticesinde, Bursaspor Kulübü olarak Ulusal ve Uluslararası tüm hukuki yollara başvurucağımızı bildiririz."

TFFnin kararı sonrası Bursaspordan açıklama

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