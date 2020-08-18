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18.08.2020 - 11:40 | | İSTANBUL (AA) -

TFF'ye yeni sponsor...

BtcTurk'ten yapılan açıklamaya göre, sponsorluk anlaşmasının imza töreni 20 Ağustos Perşembe günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

TFF'ye yeni sponsor...
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile bitcoin ve kripto para alım satım platformu BtcTurk arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak.

BtcTurk'ten yapılan açıklamaya göre, sponsorluk anlaşmasının imza töreni 20 Ağustos Perşembe günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

İmza töreninde, TFF Başkanı Nihat Özdemir, BtcTurk üst yöneticisi (CEO) Özgür Güneri, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yanı sıra kadın ve erkek milli takım sporcuları da yer alacak.

TFFye yeni sponsor...

 

 

 

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