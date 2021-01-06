Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Thiam: "Gol attığım için çok mutluyum"
06.01.2021 - 00:59 |

Thiam: "Gol attığım için çok mutluyum"

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta iki gol atan Mame Thiam, bunun mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Thiam: "Gol attığım için çok mutluyum"
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta iki gol atan Mame Thiam, bunun mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Thiam, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Gol attığım için çok mutluyum. Yüzde yüz performansınızı takım olarak ortaya koyduğunuzda golleri buluyorsunuz. 3 puan ise benim için daha büyük mutluluk." dedi. 

Takımın mücadelesini golle taçlandırdığını anlatan Thiam, "Şimdi Alanyaspor ile evimizde oynayacağız. Bir ay içinde çok fazla maçımız olacak. Yoğun bir periyot olacak. Umuyorum ki galibiyetlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

Sakatlıkların yanı sıra yeni tip koronavirüs vakalarına rağmen takım olarak iyi mücadele verdiklerini kaydeden Thiam, "Aile gibiyiz. Zorluklara rağmen her şekilde çalışıyoruz. Bu mücadele bizlere ilerleyen zamanlarda yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu. 

Taraftarları çok özlediklerini vurgulayan Thiam, "Umuyorum ki bu süreç çok hızlı şekilde sona erer ve taraftarlarımız da tekrar geri dönüp bizlere destek olmaya devam eder. Onlar bizim için 12. adam. Görmek istediğim şey attığım gollerden sonra onların kutlama yapmaları ve mutluluk yaşamalarıdır." diyerek sözlerini tamamladı.

Thiam: Gol attığım için çok mutluyum

Berat Özdemir: "Yeni umutlara yürüyeceğiz"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. "Yeni umutlara yürüyeceğiz"
    "Yeni umutlara yürüyeceğiz"
  2. Pınar Karşıyaka - Fortitudo Bologna: 80-69
    Pınar Karşıyaka - Fortitudo Bologna: 80-69
  3. Karagümrük, Cisse'yi istiyor!
    Karagümrük, Cisse'yi istiyor!
  4. "Gol attığım için çok mutluyum"
    "Gol attığım için çok mutluyum"
  5. Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Göztepe maçı hangi kanalda? İşte maç kadrosu
    Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Göztepe maçı hangi kanalda? İşte maç kadrosu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TFF'den Yusuf Yazıcı için geçmiş olsun mesajı

TFF'den Yusuf Yazıcı için geçmiş olsun mesajı

Juventuslu Juan Cuadrado Kovid-19'a yakalandı

Juventuslu Juan Cuadrado Kovid-19'a yakalandı

İngilizler açıkladı! Trabzonspor, Danny Rose'u istiyor

İngilizler açıkladı! Trabzonspor, Danny Rose'u istiyor

Son dakika - Crystal Palace ve West Bromwich Albion, Ozan Tufan'a talip oldu!

Son dakika - Crystal Palace ve West Bromwich Albion, Ozan Tufan'a talip oldu!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet