Thiem, alt sÄ±ralardaki tenisÃ§ilere yardÄ±ma sÄ±cak bakmÄ±yor

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26.04.2020 - 22:32 |

Thiem, alt sÄ±ralardaki tenisçilere yardÄ±ma sÄ±cak bakmÄ±yor!

Erkeklerde dÃ¼nya 3 numarasÄ± AvusturyalÄ± Dominic Thiem'den sÃ¼rpriz bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ geldi. Thiem, Djokovic'in alt sÄ±radaki tenisÃ§iler iÃ§in oluÅŸturduÄŸu destek fonuna para yatÄ±rmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

Thiem, alt sÄ±ralardaki tenisçilere yardÄ±ma sÄ±cak bakmÄ±yor!

Erkeklerde dÃ¼nya 3 numarasÄ± AvusturyalÄ± Dominic Thiem, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle gelirleri dÃ¼ÅŸen alt sÄ±ralardaki tenisÃ§ilere yardÄ±m edeceÄŸine, ihtiyacÄ± olan insanlara yardÄ±m etmeyi tercih ettiÄŸini bildirdi.Â 

Ãœlkesinin Krone gazetesine konuÅŸan 26 yaÅŸÄ±ndaki tenisÃ§i, Novak Djokovic'in alt sÄ±radaki tenisÃ§iler iÃ§in oluÅŸturduÄŸu destek fonuna para yatÄ±rmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

Thiem, "DÃ¼rÃ¼st olmak gerekirse, dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±radaki tenisÃ§iler dahil hiÃ§bir oyuncunun hayatta kalma savaÅŸÄ± verdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. HiÃ§biri aÃ§lÄ±ktan Ã¶lmeyecek." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Alt sÄ±radaki tenisÃ§ilere yardÄ±m etmek iÃ§in sebep gÃ¶remediÄŸini aktaran Thiem, "GerÃ§ekten yardÄ±ma ihtiyacÄ± olan insan veya organizasyonlara para vermeyi tercih ederim." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.Â 

Novak Djokovic, alt sÄ±ralarda yer alan tenisÃ§ilerin turnuvalarÄ±n iptal olmasÄ±yla gelirlerinin durduÄŸuna dikkat Ã§ekmiÅŸ, Roger Federer ve Rafael Nadal ile yardÄ±m fonu oluÅŸturduÄŸunu duyurmuÅŸtu.

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