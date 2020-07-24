Thomas Bach: "Türkiye ile görüşmek isteriz"

2020 yılında düzenlenmesi gereken fakat tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları için sürdürülen hazırlıklarla ilgili beIN SPORTS’a konuşan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Bach, Olimpiyat Komitesi’nin, uluslararası paydaşlarla yürüttüğü ortak çalışmalardan ve gördükleri destekten çok memnun olduğunu belirtti. Olimpiyatlara katılım gösterecek sporcuların da oldukça önemli bir görev üstleneceğini belirten IOC Başkanı, sporcuların insanlık olarak içinde bulunduğumuz karanlık tünelin ucundaki ışık olacağına da vurgu yaptı ve geleceğe dair umut vereceklerini söyledi.

Olimpiyatlara ev sahipliği yapmak için ilgi büyük

2032 Olimpiyatlarıyla ilgili de bilgiler veren Bach, “2032 yılında düzenlenecek Olimpiyatlara 12 yıl olmasına rağmen şimdiden oluşan büyük ilgi, IOC olarak bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Ev sahipliği için katılım gösteren ülkelerle görüşmek için özel bir komisyon oluşturduk. Bu görüşmelere katılmak isteyen tüm ülkelere kapılarımız sonuna kadar açıktır” dedi.

“Türkiye ile görüşmek isteriz”

Daha önce adaylık başvurusu yapan Türkiye ile ilgili düşüncelerini de aktaran Thomas Bach, “Geçmiş dönemlerde Türkiye’den oldukça etkileyici sunum ve başvurular almıştık. Gelecek yıllar için Türkiye’nin yeniden ev sahipliği için katılım gösterme kararı olursa bundan çok memnun oluruz. Türkiye’de düzenlenme ihtimali için ben tabii ki bir şey söyleyemem çünkü bu konuyla alakalı tek karar merci komisyondur” ifadelerini kullandı.