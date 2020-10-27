Thomas Tuchel: "Kolay maç olmayacak"

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain, yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Fatih Terim Başakşehir Stadyumu'nda PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve savunma oyuncusu Presnel Kimpembe, basın toplantısı düzenledi. Tuchel, karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olmasının üzücü olduğunu belirterek, "Normalde Galatasaray maçındaki atmosferi beklerdim. Türk insanının tutkusunu biliyorum ama böyle olmayacak tabii ki. Taraftarları ve atmosferi deli gibi özlesem de oynayabildiğimiz için mutlu olmalıyız. Kolay maç olmayacak. Türkiye ligi şampiyonu karşısında kendimize olan güvenimizi göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Presnel Kimpembe ise "Başakşehir rakibine sürekli baskı kuran ve kompakt oynayan bir takım. Yarınki maçta iki takım arasında sıkı bir mücadele olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Öte yandan PSG, Fatih Terim Stadyumu'nda son çalışmasını yaparak kampa girdi.