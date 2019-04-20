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20.04.2019 - 09:48 | | İSTANBUL (AA)

Thunder, Westbrook ile kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında Oklahoma City Thunder, sahasında Portland Trail Blazers'ı 120-108 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

Thunder, Westbrook ile kazandı
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NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un 33 sayı, 5 ribaunt, 11 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadığı karşılaşmada Portland Trail Blazers'ı 120-108 yendi. Ev sahibi ekipte, Paul George 22 sayı üretirken, Jerami Grant 18, Dennis Schröder 17 sayıyla oynadı.

Damian Lillard'ın 32 sayı, 4 ribaunt, 6 asistlik katkı sağladığı Blazers'ta ise C.J. McCollum 21 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle maçı tamamladı. NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 120-108

Orlando Magic-Toronto Raptors: 93-98

Indiana Pacers-Boston Celtics: 96-104

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