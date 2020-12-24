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24.12.2020 - 15:57 | | AA

THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın MVP'si Shane Larkin

Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın MVP'si Shane Larkin
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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Larkin, lacivert-beyazlı ekibin İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-79 yendiği mücadelede 37 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Barcelona karşısında 23 sayı, 8 asist ve 7 ribauntluk performans sergileyen Larkin, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk, toplamda ise 10'uncu kez MVP unvanına layık görüldü.

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THY Avrupa Liginde 16. haftanın MVPsi Shane Larkin

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