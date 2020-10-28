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28.10.2020 - 12:45 | | Â  Â  Ä°STANBUL (AA) -

THY Avrupa Ligi'nde erteleme maçlarÄ±nÄ±n tarihleri belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirÃ¼sÂ  (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ertelenen karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n oynanacaÄŸÄ± tarihler belliÂ  oldu.Â

THY Avrupa Ligi'nde erteleme maçlarÄ±nÄ±n tarihleri belli oldu
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Organizasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Anadolu Efes'in FransÄ±z ekibiÂ  ASVEL'i aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ± mÃ¼sabaka 8 AralÄ±k SalÄ± gÃ¼nÃ¼ oynanacak.

Ertelenen maÃ§larÄ±n yeni tarihleri ÅŸu ÅŸekilde:

ASVEL-Panathinaikos (3. hafta): 1 AralÄ±k SalÄ±

ASVEL-KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z mts (4. hafta): 11 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba

Valencia-Zenit (4. hafta): 8 AralÄ±k SalÄ±

Zenit-AX Armani Exchange Milan (5. hafta): 11 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba

Anadolu Efes-ASVEL (5. hafta): 8 AralÄ±k SalÄ±

THY Avrupa Liginde erteleme maÃ§larÄ±nÄ±n tarihleri belli oldu

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