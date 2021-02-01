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01.02.2021 - 15:07 | | AA

THY Avrupa Ligi'nde ocak ayının MVP'si Fenerbahçe Beko'dan Vesely oldu

Fenerbahçe Beko'nun Çek basketbolcusu Jan Vesely, THY Avrupa Ligi'nde ocak ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Avrupa Ligi'nde ocak ayının MVP'si Fenerbahçe Beko'dan Vesely oldu
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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Vesely, sarı-lacivertli ekibin 6 maçını da kazandığı ocak ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

Kariyerinde 3. kez ayın MVP'si unvanına erişen 30 yaşındaki pivot, geçen ay 23,2 verimlilik puanı, 16 sayı, 5,5 ribaunt, 2,8 asist ve 1,4 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.

Vesely, sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde son 8 maçını da kazanarak 8. sıraya yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

THY Avrupa Liginde ocak ayının MVPsi Fenerbahçe Bekodan Vesely oldu

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