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17.06.2020 - 01:28 | | AA

Tilbe Åženyürek, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n 25 yaÅŸÄ±ndaki oyuncusu Tilbe ÅženyÃ¼rek, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼ple yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

Tilbe Åženyürek, Galatasaray'a veda etti
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Galatasaray KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n 25 yaÅŸÄ±ndaki oyuncusu Tilbe ÅženyÃ¼rek, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼ple yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

Tilbe, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, Ã¼cretinde indirime gitmesine raÄŸmen kulÃ¼ple yollarÄ±nÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â 

Milli basketbolcu, "Sevgili GalatasaraylÄ±lar" ifadesiyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "GeÃ§tiÄŸimiz sezon bu deÄŸerli kulÃ¼be bÃ¼yÃ¼k bir heyecanla geldim ve bu kÄ±sa sÃ¼rede dahi benim iÃ§in unutulmaz diyebileceÄŸim Ã§ok gÃ¼zel anlar yaÅŸadÄ±m. Galatasaray formasÄ±nÄ± taÅŸÄ±mak benim iÃ§in onur ve gurur oldu. KaptanÄ±mÄ±z IÅŸÄ±l Alben gibi benim de devam eden sÃ¶zleÅŸmem tarafÄ±mla bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme olmadan 27 MayÄ±s 2020 tarihinde tek taraflÄ± olarak feshedildi. KulÃ¼bÃ¼n indirimli yeni teklifini kabul etmeme raÄŸmen haftalardÄ±r sÃ¶zleÅŸme bana ulaÅŸmadÄ± ve herhangi bir ÅŸekilde iletiÅŸime de geÃ§ilmedi. Basketbol kariyerinin baÅŸÄ±nda genÃ§ bir sporcu olarak hedeflerim ve hayallerime ulaÅŸmak iÃ§in daha fazla beklemem maalesef doÄŸru olmazdÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â 

Galatasaray'a transferinde emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r eden Tilbe, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 

"8 yaÅŸÄ±mda beni ilk basketbol ile tanÄ±ÅŸtÄ±ran ve 14 yÄ±l boyunca formasÄ±nÄ± giydiÄŸim BOTAÅž Spor KulÃ¼bÃ¼ne geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸ bulunmaktayÄ±m. Yeniden yuvamda olmanÄ±n mutluluÄŸunu ve heyecanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yorum. Transferimi gerÃ§ekleÅŸtiren SayÄ±n BaÅŸkan Kerim TaÅŸkÄ±ran ve yÃ¶netimine teÅŸekkÃ¼r ederim."

Tilbe ÅženyÃ¼rek, Galatasaraya veda etti

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