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17.07.2018 - 10:53 | | ANKARA (AA)

Tim Cahill milli takımdan emekliye ayrıldı

Avustralyalı futbolcu Tim Cahill, milli takımdan emekliye ayrıldığını açıkladı

Tim Cahill milli takımdan emekliye ayrıldı
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Avustralya tarihinin en golcü futbolcusu Tim Cahill, milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından emeklilik kararını duyuran 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Avustralya Milli Takımı kramponlarımı, resmi olarak bugün asıyorum. Milli formayı giymenin gururu, kelimelerle anlatılamaz. Milli takım döneminde beni destekleyen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

2018 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Avustralya'da Cahill, sadece Peru karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.

Avustralya formasıyla çıktığı 107 maçta 50 kez ağları sarsan Cahill, milli takım tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde tutuyor.

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