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31.10.2020 - 10:54 |

TJK bugünkü İzmir yarışlarının ertelendiğini açıkladı

TJK, 31 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan İzmir yarışlarının ertelendiğini duyurdu.

TJK bugünkü İzmir yarışlarının ertelendiğini açıkladı
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TJK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"30 Ekim’de İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeni ile maalesef vefat eden ve yaralanan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm halkımıza başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz.

Bu nedenle, bugün İzmir Şirinyer Hipodromu'nda yapılması planlanan yarışlar Yüksek Komiserler Kurulu'nun kararı ile ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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