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18.02.2021 - 12:57 |

TJK’nın yeni tesisine dev isim!

Yapım çalışmaları devam eden Türkiye Jokey Kulübü’nün Karacabey’deki idman merkezi için geri sayıma geçildi.TJK’nın yeni tesisine verilecek isim de belli oldu.

TJK’nın yeni tesisine dev isim!
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TJK Karacabey’de açacağı idman merkeziyle atçı ve yetiştiriciye büyük kolaylık sağlayacak. Yapım çalışmaları devam eden dev tesise verilecek isim de belli oldu.

1976-1978 ile 1985-1987 yıllarında Türkiye Jokey Kulübü’nde Başkanlık yapan, yetiştirdiği ve sahibi olduğu safkanlarla ülkemizde ve Avrupa’da birçok başarılara imza atan, kazandırdığı yeni kan hatlarıyla Türk atçılığına büyük hizmetlerde bulunan ve Türkiye’nin en büyük baraj projesi olan Atatürk Barajı’nı hayata geçiren, duayen atçıl merhum Ahmet Cemal Kura’nın ismi, Karacabey’de açılacak olan İdman Merkezi’ne verilerek ölümsüzleştirilecek.
 
BÜYÜK ÇÖZÜM OLACAK
Yapım çalışmaları devam eden ve önümüzdeki günlerde hizmete açılarak ahır ile idman pisti sıkıntılarına çözüm olmasının yanı sıra, atçı ve yetiştiricilere büyük bir kolaylık sağlayacak olan İdman Merkezi, Karacabey Pansiyon Hara işletmesi sınırları içerisinde, 915.000 m2’lik bir alandan oluşuyor.
 
DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR
Projeye gelen taleplerin artmasıyla birlikte 744 ahır kapasitesine çıkarılan ve dünyadaki örneklerine benzer şekilde tasarlanan merkezde, kendilerine tahsis edilen parseller üzerindeki ahırlar dahil tüm üst yapıların maliyetleri eküriler tarafından karşılanmaktadır.

Geçtiğimiz yıl, idman merkezindeki mevcut yarı sentetikten oluşan pistin alt ve üst yapısı yenilenmiş ve bu pistin dışına da Amerika’da kullanılan dirt track (kum) tipinde yeni bir pist daha yapılmıştır.

Ayrıca gerekli pist bakım makineleri alınarak İdman Merkezindeki pistler kullanıma hazır hale getirilmiştir.

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