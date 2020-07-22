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22.07.2020 - 19:47 | |   BURSA (AA) -

TOFAŞ, ABD'li oyuncu Christon'ı transfer etti

TOFAŞ Basketbol Takım, ABD'li oyun kurucu Semaj Christon ile anlaşma sağladı.

TOFAŞ, ABD'li oyuncu Christon'ı transfer etti
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 Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna önemli bir takviye daha gerçekleştirdi. Bursa ekibi geçen sezon Fransız takımı Limoges CSP ve sonrasında İspanya lig şampiyonu Baskonia'da forma giyen 27 yaşındaki basketbolcuyu renklerine kattı.

2014 Yılı NBA draftlarında Miami Heat tarafından 2. tur 55'inci sıradan draft edilen ve daha sonrasında Oklahoma City Thunder'dan kontrat almayı başaran Christon, 2019-2020 sezonunda Fransız ekip Limoges'de ULEB Avrupa Kupası'nda dikkati çeken oyuncularından biri olmuştu.

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