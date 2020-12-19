TOFAŞ - Anadolu Efes: 78-92

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı deplasmanda 92-78 yendi.

Anadolu Efes, bu galibiyette ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı ve iki maç eksiğiyle namağlup unvanını korudu.

Karşılaşmaya hızlı başlayıp Anadolu Efes'e 3 dakika boyunca sayı attırmayan TOFAŞ, dış isabetlerle 8-0'lık seri yakaladı. Batın Tuna ve Christon ile etkili oyununu sürdüren Bursa temsilcisi, 7. dakikada farkı çift hanelere (15-5) çıkardığı çeyreği 25-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe parkede bambaşka bir görüntüyle başlayan Anadolu Efes, Moaerman'ın üst üste bulduğu üç sayılık isabetlerle 11-0'lık seri yakaladı ve 15. dakikada tabeladaki durumu bir anda lehine çevirdi: 29-31. Simon ve Doğuş Balbay'ın da devreye girmesiyle bir seri daha yakalayan (9-0) konuk ekip, 16. dakikada farkı 9'a çıkardı: 31-40. Bu çeyrekte rakibini adeta sayı yağmuruna tutan Anadolu Efes, 39 sayı bularak soyunma odasına 53-37 önde gitti.

Üçüncü periyotta açılan farkla beraber daha rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, 22. dakikada Moerman ve Dunston'un baskılı oyunuyla farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 39-59. Çeyreğin kalan dakikalarında da oyuna hakim bir görüntü sergileyen konuk ekip, final periyotuna 78-54 üstün girdi.

Maça Kovid-19 vakaları nedeniyle eksik bir kadroyla başlayan TOFAŞ, rakibi karşısında açılan farkla oyundan iyice düştü ve Anadolu Efes parkeden 92-78 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

TOFAŞ: Berkan Durmaz 2, Christon 14, Batın Tuna 8, Simmons 4, Phillip 16, Berke Büyüktuncel 2, Berk Uğurlu 7, Alihan Demir 8, Ömer Yavaş 3, Mert Konuk 6, Muhsin Yaşar 8

Anadolu Efes: Beabois 2, Tolga Geçim 10, Moerman 27, Micic 4, Dunston 4, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay 7, Sertaç Şanlı 6, Ahmet Buğrahan Tuncer 23, Simon 7

1. Periyot: 25-14

Devre: 37-53

3. Periyot: 54-78