TOFAÅž - FenerbahÃ§e Beko: 103-104

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 6. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e Beko, deplasmanda TOFAÅž'Ä± 104-103 yendi.Â

TOFAÅž, maÃ§a Berkan Durmaz ve Purcell'in etkili oyunuyla hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ± ve 4. dakikada farkÄ± 5 sayÄ±ya (12-7) Ã§Ä±kardÄ±. Brown ve Vesely ile etkili olmaya Ã§alÄ±ÅŸan FenerbahÃ§e Beko, 7. dakikada farkÄ± 1 sayÄ±ya ( 19-18) indirdi. Oyun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼ren TOFAÅž, ilk Ã§eyreÄŸi 28-24 Ã¶nde tamamladÄ±.Â

Ä°kinci periyodun baÅŸÄ±nda da iyi oyununu sÃ¼rdÃ¼ren ev sahibi ekip, 11. dakikada farkÄ± 8 sayÄ±ya ( 33-25) Ã§Ä±kardÄ±. Rakibinin bu oyununa De Colo ve Ali Muhammed'in isabetli dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸlarÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±k veren FenerbahÃ§e Beko, 14. dakikada farkÄ± 1 sayÄ±ya (36-35) dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± sayÄ±larla devam eden mÃ¼cadelede konuk ekip, 18. dakikada Ahmet DÃ¼verioÄŸlu'nun pota altÄ±ndan bulduÄŸu sayÄ±larla ilk defa Ã¶ne geÃ§ti: 48-50. Kalan bÃ¶lÃ¼mde TOFAÅž, Alihan Demir'in 3 sayÄ±lÄ±k basketiyle yeniden Ã¶ne geÃ§ti (51-50) ve soyunma odasÄ±na bu skorla gidildi.

Ä°kinci yarÄ±ya iyi baÅŸlayan FenerbahÃ§e Beko, boyalÄ± alandan Brown ve Vesely ile basketler buldu, skorda Ã¶ne geÃ§erek 22. dakikada 4 sayÄ±lÄ±k fark yakaladÄ±: 51-55. MaÃ§Ä±n 27. dakikasÄ± 61-61 eÅŸitlikle geÃ§ilirken, son bÃ¶lÃ¼mde 7-0'lÄ±k seri yakalayan FenerbahÃ§e Beko, final Ã§eyreÄŸine 73-66 Ã¼stÃ¼n girdi.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n son periyodu bÃ¼yÃ¼k Ã§ekiÅŸmeye sahne oldu. Melih MahmutoÄŸlu ve De Colo'nun basketleriyle FenerbahÃ§e Beko, 33. dakikada farkÄ± Ã§ift hanelere Ã§Ä±kardÄ±: 74-84. TOFAÅž, Purcell ve Christon'Ä±n basketleriyle cevap verse de De Colo ve Melih'in sayÄ±larÄ±yla konuk ekip, son dakikaya 98-90 Ã¶nde girdi. TOFAÅž, Ã¶nce Purcell'in 3 sayÄ±lÄ±k isabeti, ardÄ±ndan Christon'Ä±n boyalÄ± alandan bulduÄŸu basketle oyuna yeniden ortak oldu: 97-98.Â

MaÃ§Ä±n son saniyeleri ise taktik fauller ile geÃ§ti. 104-101 geriye dÃ¼ÅŸen TOFAÅž, bitime 2 saniye kala Ali Muhammed'in Purcell'e yaptÄ±ÄŸÄ± faul ile 3 atÄ±ÅŸ kazandÄ±. Purcell ilk iki atÄ±ÅŸÄ±nÄ± sayÄ±ya Ã§evirirken, son atÄ±ÅŸÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rÄ±nca FenerbahÃ§e Beko salondan 104-103 galip ayrÄ±ldÄ±.

Salon: TOFAÅžÂ

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Ã–zorhon, Mehmet ÅžahinÂ

TOFAÅž: Purcell 37, Berkan Durmaz 14, Berk UÄŸurlu 9, Christon 21, Simmons 4, Muhsin YaÅŸar 6, Alihan Demir 5, White 4, Omot 3, BatÄ±n TunaÂ

FenerbahÃ§e Beko: Brown 10, De Colo 28, Vesely 16, Ahmet DÃ¼verioÄŸlu 6, Ulanovas 9, Melih MahmutoÄŸlu 14, Ali Muhammed 9, Hamilton 7, Kenan Sipahi 5, Berkay CandanÂ

1. Periyot: 28-24Â

Devre: 51-50Â

3. Periyot: 66-73