03.06.2020 - 14:52 | | BURSA (AA)
TOFAŞ, yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
TOFAŞ Basketbol Takımı'nın Avrupa kupalarında yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı bildirildi.
TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamada, takımın, 2020-2021 sezonunda özel olarak davet edildiği FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, TOFAŞ taraftarları, takımın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesinde desteğe davet edildi.
2017-2018 sezonundan beri ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele veren ve kupadaki 3. yılında çeyrek finale kalma başarısı gösteren TOFAŞ Basketbol Takımı, bu başarısıyla 2020-2021 sezonunda da Avrupa Kupası'na direkt katılım hakkı kazanmıştı.