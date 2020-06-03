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03.06.2020 - 14:52 | | BURSA (AA)

TOFAŞ, yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

TOFAŞ Basketbol Takımı'nın Avrupa kupalarında yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı bildirildi.

TOFAŞ, yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek
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TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamada, takımın, 2020-2021 sezonunda özel olarak davet edildiği FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kaydedildi. 

Açıklamada ayrıca, TOFAŞ taraftarları, takımın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesinde desteğe davet edildi.

2017-2018 sezonundan beri ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele veren ve kupadaki 3. yılında çeyrek finale kalma başarısı gösteren TOFAŞ Basketbol Takımı, bu başarısıyla 2020-2021 sezonunda da Avrupa Kupası'na direkt katılım hakkı kazanmıştı.

TOFAŞ, yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Liginde mücadele edecek

 

 

  

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