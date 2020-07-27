Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri TOFAŞ'tan ayrılan ABD'li basketbolcu Matt Lojeski, AEK ile anlaştı
27.07.2020 - 14:27 | | AA

TOFAŞ'tan ayrılan ABD'li basketbolcu Matt Lojeski, AEK ile anlaştı

Yunanistan'ın AEK Basketbol Takımı, TOFAŞ'tan ayrılan ABD'li skorer Matt Lojeski'yi kadrosuna kattı.

TOFAŞ'tan ayrılan ABD'li basketbolcu Matt Lojeski, AEK ile anlaştı
ABONE OL

AEK Kulübü, 35 yaşındaki Lojeski ile bir yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

TOFAŞtan ayrılan ABDli basketbolcu Matt Lojeski, AEK ile anlaştı

Belçika'nın Okapi Aalst, Oostende, Yunanistan'ın Olympiakos, Panathinaikos takımlarında forma giyen tecrübeli basketbolcu, geçen sezon TOFAŞ'ta mücadele etmişti.

Şutör ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapan Lojeski, TOFAŞ formasıyla ING Basketbol Süper Ligi'nde 9,7 sayı, 3,4 ribaunt, 2,4 asist, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 10,6 sayı, 2,9 ribaunt, 2,6 asist ortalamaları yakalamıştı.

Ronaldo Ayağıyla Basket Atışı Yapıyor

Takehiro Tomiyasu'nun Bologna formasıyla attığı ilk gol...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Galatasaray'dan Menemenspor'a takviye
    Transfer haberleri | Galatasaray'dan Menemenspor'a takviye
  2. Alanyaspor, en iyi Süper Lig derecesiyle Avrupa kapısını araladı
    Alanyaspor, en iyi Süper Lig derecesiyle Avrupa kapısını araladı
  3. Falcao'nun her golü yaklaşık 4 milyon lira
    Falcao'nun her golü yaklaşık 4 milyon lira
  4. Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir'e kupayı Getir'diler
    Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir'e kupayı Getir'diler
  5. 22 puan, Kayserispor'u Süper Lig'de tutmaya yetmedi
    22 puan, Kayserispor'u Süper Lig'de tutmaya yetmedi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Medipol Başakşehir'in bayrağı köprülere asıldı

Medipol Başakşehir'in bayrağı köprülere asıldı

İngiltere Premier Lig rekorlarla sona erdi

İngiltere Premier Lig rekorlarla sona erdi

İtalya Serie A'da Juventus'un şampiyonluk hegemonyası üst üste 9. yılında

İtalya Serie A'da Juventus'un şampiyonluk hegemonyası üst üste 9. yılında

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Sıradaki Haber