27.07.2020 - 14:27 | | AA
TOFAŞ'tan ayrılan ABD'li basketbolcu Matt Lojeski, AEK ile anlaştı
Yunanistan'ın AEK Basketbol Takımı, TOFAŞ'tan ayrılan ABD'li skorer Matt Lojeski'yi kadrosuna kattı.
AEK Kulübü, 35 yaşındaki Lojeski ile bir yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Belçika'nın Okapi Aalst, Oostende, Yunanistan'ın Olympiakos, Panathinaikos takımlarında forma giyen tecrübeli basketbolcu, geçen sezon TOFAŞ'ta mücadele etmişti.
Şutör ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapan Lojeski, TOFAŞ formasıyla ING Basketbol Süper Ligi'nde 9,7 sayı, 3,4 ribaunt, 2,4 asist, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 10,6 sayı, 2,9 ribaunt, 2,6 asist ortalamaları yakalamıştı.
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