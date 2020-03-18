Tokyo 2020'ye 10 branşta 53 kota

Boks Avrupa Elemeleri'nde Batuhan Çiftçi, çeyrek finale yükselerek erkekler 52 kiloda kota için gerekli dereceyi elde etti.

Milli boksörün kazandığı kotayla Türkiye'nin, Tokyo 2020'de temsil edileceği branş sayısı 10, sporcu sayısı ise 53'e yükseldi.

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyatları için şu ana kadar atıcılıkta 4, atletizmde 12, bisiklette 2, boksta 1, cimnastikte 4, güreşte 4, tekvandoda 4, yelkende 5, yüzmede 5 ve voleybolda 12 olmak üzere toplam 10 branşta 53 sporcuyla kota kazandı. Olimpiyat vizesi alanların 28'ini erkek, 25'ini ise kadın sporcular oluşturuyor.

2016 Rio Olimpiyatları'na 103 kişilik (48 kadın, 55 erkek) sporcu kafilesiyle katılan Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanmıştı.

Madalyaların 5'i güreş branşında gelirken, tek altın madalyayı ise milli güreşçi Taha Akgül elde etmişti.

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