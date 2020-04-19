Tokyo açıklaması: 'Aşı bulunmasa bile gerekli önlemler alınır'

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Coronavirüs krizi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili gelişmeler bitmiyor. Önceki gün Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Devi Sridhar'ın aşı uyarısı ve 2021 ertelemenin yetersiz olduğuna dair açıklamalarına cevap geldi.

Dünya Sağlık Örgütü'nde pandemi ile mücadele grubunda yer alan sağlık uzmanı Brian McCloskey, Reuters'e konuştu.

McCloskey, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatlarına daha 15 ay gibi bir süre olduğunu anımsatarak, "Bana göre telaş yapmaya gerek yok. 15 ay gibi bir süre var. Şu an denemeler, çalışmalar yapılıyor. O döneme kadar zaten bir çözüm olmasını bekliyoruz. Ayrıca çözüm bulunmazsa bu sadece Tokyo Olimpiyatları için değil hepimiz için kötü bir durum" dedi.

Sağlık uzmanı 2021'de oyunların yapılacağı konusunda da iyimser konuşarak, "Aşı bulunamasa bile biz gerekli sağlık önlemlerini alacağız. Oyunlar bana göre güven ve huzur içinde yapılabilecek. Şimdiden 2021'i de erteleyelim demek pek mantıklı değil" dedi.

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