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21.05.2020 - 11:59 |

Tokyo Olimpiyatları için iptal açıklaması!

Dünyanın gündeminde olan corona virüs nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları için bir kez daha iptal açıklaması geldi. Thomas Bach: "23 Temmuz 2021'de bakacağız, dünya ne durumda, ona göre kesin bir karar vereceğiz" dedi.

Tokyo Olimpiyatları için iptal açıklaması!
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Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Corona virüs nedeniyle 2020 yılında yapılması gereken Tokyo Olimpiyatları'nın 2021'e ertelenmesi gündemde kalmaya devam ediyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, 2021'de de erteleme konusunun gündeme gelemeyeceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Bach, erteleme yerine artık iptal kararının çıkacağını belirterek, "Yeni bir erteleme olamaz, bunun yerine anca iptal olabilir. Her yıl tüm büyük federasyonlarının yer aldığı bir dünya programını değiştiremezsiniz. Her zaman sürekli 3 bin ila 5 bin arasında personel çalıştıramazsınız. Sporcuları sürekli belirsizlikte bırakamazsınız. Şu anda birçok alternatif çalışma göz önünde tutuluyor; sporcuları karantinada tutup organizasyonu öyle yapalım gibi. Birçok farklı opsiyon var önümüzde, karar vermek kolay değil. 23 Temmuz 2021'de bakacağız, dünya ne durumda, ona göre kesin bir karar vereceğiz" dedi.

Tokyo Olimpiyatları için iptal açıklaması

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