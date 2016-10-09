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09.10.2016 - 02:30 |

Tolga ve Kaan sahaya

Tolga Ciğerci ve Kaan Ayhan’ın bugün İzlanda’ya karşı ilk 11’de forma giymeleri bekleniyor. Hakan Balta’nın yerine ise stoperde Mehmet Topal görev yapacak

Tolga ve Kaan sahaya
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A Milli Takımımız, İzlanda maçının son provasını dün akşam gerçekleştirdi. Ay-yıldızlı futbolcular, Laugardalsvöllur Stadı’nda ilk 15 dakikası medyaya açık tutulan antrenmanda ısınma ve pas programından sonra taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Teknik Direktör Fatih Terim’in idmanda maçın taktiği üzerinde durduğu ve oyuncularından özellikle savunmada bireysel hata yapmamalarını istediği aktarıldı.

Volkan avantajlı

Fatih Terim son çalışmanın ardından kafasındaki 11’i de belirledi. Ay-yıldızlı hocanın, Ukrayna maçının ikinci yarısında görev yapan kadroyu bugün sahaya süreceği öğrenildi. Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarılan Hakan Balta’nın yerine stoperde Mehmet Topal’a görev verecek olan Terim, orta alanda Ozan Tufan-Tolga Ciğerci ikilisine şans tanıyacak. Tolga gibi Ukrayna maçının ikinci yarısında forma giyen ve olumlu puan toplayan Kaan Ayhan’ın da bugün 11’de görev yapması bekleniyor. Fatih Terim’in, Kaan’ı yine yedek soyundurup, sol kanatta daha tecrübeli ve kontratağa daha uygun olması nedeniyle Volkan Şen’e görev verebileceği de ifade ediliyor.

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