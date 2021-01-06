06.01.2021 - 21:33 | | İSTANBUL,(DHA) -
Tolgay Arslan, Serie A'daki 2'nci golünü kaydetti
İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında Bologna, Udinese ile 2-2 berabere kaldı. Udinese'ye 1 puan getiren golü son dakikada Tolgay Arslan attı.
Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan mücadelede Bologna'nın gollerini 19'uncu dakikada Takehiro Tomiyasu ile 40'ıncı dakikada Mattias Svanberg kaydetti.
Udinese'nin gollerini ise 34'üncü Roberto Maximiliano Pereyra ve 90+2'nci dakikada Tolgay Arslan attı.
Sezon başında Fenerbahçe'den Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan Serie A'daki 2'nci golünü kaydetti.