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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Tolgay Arslan, Serie A'daki 2'nci golünü kaydetti
06.01.2021 - 21:33 | | İSTANBUL,(DHA) -

Tolgay Arslan, Serie A'daki 2'nci golünü kaydetti

İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında Bologna, Udinese ile 2-2 berabere kaldı. Udinese'ye 1 puan getiren golü son dakikada Tolgay Arslan attı.

Tolgay Arslan, Serie A'daki 2'nci golünü kaydetti
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Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan mücadelede Bologna'nın gollerini 19'uncu dakikada Takehiro Tomiyasu ile 40'ıncı dakikada Mattias Svanberg kaydetti.

Udinese'nin gollerini ise 34'üncü Roberto Maximiliano Pereyra ve 90+2'nci dakikada Tolgay Arslan attı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan Serie A'daki 2'nci golünü kaydetti.

Tolgay Arslan, Serie Adaki 2nci golünü kaydetti

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