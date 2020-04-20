Tolgay Arslan'dan stat açıklaması!

Onur Dinçer / Skorer

Fenerbahçeli Tolgay Arslan Alman basınına açıklamalarda bulundu. Corona sürecini eşi ve çocuklarıyla İstanbul'daki evinde geçiren 29 yaşındaki futbolcu, evdeki rutininden dışardaki duruma ve futbolun yeniden başlamasıyla ilgili düşüncelerine kadar düşüncelerini açıkladı.



Sarı-lacivertli takımda bu sezon 17 maçta forma giyen ve 2 gol atan futbolcu "Corona günlerini evde geçiriyorum. Koşu bandımda koşuyor, egzersiz bisikletimde pedal çeviriyorum. Fitness antrenörümüz bize uygulamamız gereken programları video konferansla veriyor" dedi.



Hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağı ve belli yaş gruplarına uygulanan yasaklara değinen Tolgay "Sokağa çıkma konusunda getirilen kısıtlamalar var. Bu kurallar getirilmese, bence daha çok insan dışarı çıkardı. Bu yüzden doğru yapıldığını düşünüyorum. Ancak uğraşılması zor bir konu bu. En kötü şey ise kaç insanın hayatını sürdürmesinin tehdit altında olduğu" diye konuştu.



Sezonun devamı konusunda da yorumda bulunan oyuncu, "Futbol tekrar ne zaman başlayacak bilemiyoruz. Muhtemelen maçlar seyircisiz oynanacak ama nasıl olacak bilemiyorum. Futbolun eksikliği burada gerçekten hissediliyor, insanlar futbolu çok özlüyor" dedi.

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