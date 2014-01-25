Tolgay’dan itiraf var

Galatasaray’ın da yakından ilgilendiği başarılı orta saha oyuncusu 2015’te sona erecek sözleşmesini farklı şartlarda yenileyeceğini belirterek, “Aynı sözleşmeyi imzalamayı düşünmüyorum. Kağıt üzerinde gelişmeler olmasını ben de istiyorum” ifadelerini kullandı. Tolgay transfer söylentileri hakkında da konuşurken, bazı teklifler olduğunu doğruladı ve “Hamburg’a tekliflerin gelmesi bence oldukça doğal bir durum” açıklamasını yaptı.