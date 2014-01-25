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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Tolgay’dan itiraf var
25.01.2014 - 02:30 |

Tolgay’dan itiraf var

Bundesliga’da sergilediği futbolla birçok kulübün dikkatini çeken Tolgay Arslan, kulübü Hamburg’daki durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tolgay’dan itiraf var
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Galatasaray’ın da yakından ilgilendiği başarılı orta saha oyuncusu 2015’te sona erecek sözleşmesini farklı şartlarda yenileyeceğini belirterek, “Aynı sözleşmeyi imzalamayı düşünmüyorum. Kağıt üzerinde gelişmeler olmasını ben de istiyorum” ifadelerini kullandı. Tolgay transfer söylentileri hakkında da konuşurken, bazı teklifler olduğunu doğruladı ve “Hamburg’a tekliflerin gelmesi bence oldukça doğal bir durum” açıklamasını yaptı.

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