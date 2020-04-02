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02.04.2020 - 07:00 |

Tolgay kayıplarda

Fenerbahçe’de en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi Tolgay Arslan oldu.

Tolgay kayıplarda
SENAD OK

Geçen sezonun devre arasında 3.2 milyon euro bonservis bedeli ile Beşiktaş’tan gelen deneyimli futbolcu ligde asist ve gol katkısı sağlayamadı. Geçen sezonun ikinci yarısında sık sık ilk 11’de oynayan Tolgay bu sezon formayı kaybetti ve iyice gözden düştü.

Yönetim Tolgay Arslan için de bir formül arıyor. Sözleşmesi devam eden 29 yaşındaki futbolcunun iyi bir teklif gelirse satışı söz konusu olacak ya da takasta kullanılacak. Tolgay da oynamamaktan dolayı sıkıntılı... Gustavo, Ozan Tufan, Emre, Kruse, Zajc, Tolga, Mehmet Ekici gibi isimler arasında geri planda kaldı.

Tolgay kayıplarda

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