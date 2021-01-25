Tolunay Kafkas: Oyuncuların uluslararası seviyede yarışması lazım

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 yılının mart ayında başlayacak olan Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. Antrenman öncesinde Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni bir grup oluşumu içerisinde olduklarını belirten Kafkas, "Özellikle 2000, 2001 ve 2003. Son 3-4 maçımızı biraz genç bir takımla oynadık. Hazırlık olsun diye. Bir ara kamp yapıyoruz. Kulüp hocalarına ve başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu sıkışık dönemde de bizi kırmadılar. Bu ara kampa izin verdiler. Amacımız Avrupa Şampiyonası grup elemelerinden çıkmak ve Avrupa Şampiyonası’nda milli takımı en iyi şekilde temsil etmek. 3 günlük bir kamp yapacağız. Perşembe günü oyuncuları dağıtacağız. Oyunun 4 safhasıyla ilgili çalışma gerçekleştireceğiz. Biraz da taktik anlayışla ilgili çalışacağız. Oyuncuların ne istediğimizi pratik anlamda iyice anlamalarını sağlamak adına iyi bir kamp olacağını düşünüyorum. 28’inde kura çekilecek. Kimin çıktığını önemsemiyorum. Güç dengeleri uluslararası seviyede farklı. Çok iyi takımlar var. Bizim için önemli olan gruptan çıkabilmemiz. Çıkabilecek bir oyun anlayışına ve kadro yapısına sahip olmamız çok önemli. Hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Oyuncuların uluslararası seviye yarışması lazım"

Genç futbolcuların Süper Lig'de az süre aldığını, TFF 1. Lig'de ise daha çok süre bulduklarını ifade eden Tolunay Kafkas, "Süper Lig için çok geçerli değil. 21 yaş altı oyunculara baktığımız zaman süre almaları çok sınırlı. Bir alt ligde daha çok süre alıyorlar. Bu da önemli. Bazı şeyler de zorunluluktan çıktı. Plan ve program dahilinde değil. Bizim şunu yapmamız lazım; her seferinde ısrarla söylüyorum. Bizim misyonumuz ve vizyonumuz antrenör eğitimi ve genç oyuncu gelişimi olmalı. Önce kendi çocuğumuza bir şeyler vermeliyiz ki bir şey isteyebilmeliyiz. Hem ligde genç oyuncuların süre almaları çok önemli, hem de milli takıma katkıları özellikle alt yaş gruplarında çok önemli. Bu havuzun çok sağlıklı bir yapı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle genç oyuncu gelişim merkezi adı verdiğimiz, kulüplerin mutlaka zorunlu hale getirilmesi gereken, oyuncularının gelişimini her yönüyle katkı sağlayabilecek bir yapının oluşturulması, Türk futbolu için olmazsa olmaz. Bu çok ayrı bir konu. Oyuncuların uluslararası seviyede yarışması lazım. Biz çok lokal kalıyoruz. Hem kulüplerimizin hem oyuncularımızın uluslararası seviyede yarışabilecek ortamlar ve platformlar yapmalıyız" ifadelerini kullandı.