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11.09.2020 - 22:45 |

Tomas: 20 yıldır Türkiye'deyim böyle penaltı görmedim

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas, ikinci penaltıya tepki göstererek "Ben 20 senedir Türkiye'deyim, böyle bir penaltı görmedim" dedi.

Tomas: 20 yıldır Türkiye'deyim böyle penaltı görmedim
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas, maçtan sonra Fenerbahçe'nin ikinci penaltısını tepki gösterdi.

Hırvat teknik adam yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Maça iyi hazırlandık, iyi de başladık. İyi oynadık, pozisyona girdik, öne geçtik. Defans arkası fırsatlar yarattık, pozisyonlara girdik. Yeni oyuncularımız da takıma katılınca Rizespor daha iyi olacak. Ben 20 senedir Türkiye'deyim, böyle bir penaltı görmedim" dedi.

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Tomas: 20 yıldır Türkiyedeyim böyle penaltı görmedim

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