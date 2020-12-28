Tomislav Zubcic: TakÄ±mÄ±n bÃ¼yÃ¼k potansiyeli var

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HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Tomislav Zubcic: TakÄ±mÄ±n büyük potansiyeli var
28.12.2020 - 14:10 | | GÃ¼rkan DURAL/BURSA, (DHA) -Â

Tomislav Zubcic: TakÄ±mÄ±n büyük potansiyeli var

DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen deplasmanÄ±nda maÃ§ boyunca takÄ±m olarak birlikte oynadÄ±klarÄ±nÄ± belirten TOFAÅž'Ä±n HÄ±rvat forvetiÂ Tomislav Zubcic, "TakÄ±mÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir potansiyeli var ve eminim ki her maÃ§ daha Ã§ok Ã¼stÃ¼ne koyarak daha iyi olacaÄŸÄ±z"Â dedi.

Tomislav Zubcic: TakÄ±mÄ±n büyük potansiyeli var
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ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 14'Ã¼ncÃ¼Â haftasÄ±nda deplasmanda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen'i 85-72Â maÄŸlup ederek 2020'deki son maÃ§Ä±ndan galibiyetle ayrÄ±lan TOFAÅž'Ä±nÂ yeni transferi Tomislav Zubcic, mavi yeÅŸilli forma altÄ±ndaki ilk maÃ§Ä± sonrasÄ± deÄŸerlendirmelerde bulundu.

KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 18 sayÄ±, 4 ribaund ve 1 asist ile tamamlayarak ilk maÃ§Ä±nda takÄ±mÄ±n en skorer ismi olan HÄ±rvat uzun forvet, maÃ§ boyunca takÄ±m olarak birlikte oynadÄ±klarÄ±na vurgu yaparak, "Zorlu bir maÃ§ oynadÄ±k. Buraya iyi hazÄ±rlÄ±k yaparak gelmiÅŸtik. MaÃ§ boyunca birlikte kaldÄ±k ve birlikte oynadÄ±k. TakÄ±mla birlikte parkede olabilmekten ve Ã¶nemli bir galibiyete katkÄ± saÄŸlamaktan dolayÄ± mutluyum. Yeni takÄ±mÄ±mla ilk maÃ§Ä±m olduÄŸunu gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±rsak performansÄ±mdan memnumun. TakÄ±mÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir potansiyeli var ve eminim ki her maÃ§ daha Ã§ok Ã¼stÃ¼ne koyarak daha iyi olacaÄŸÄ±z. Bu maÃ§ta hedeflediÄŸimiz sonucu aldÄ±k ve yeni rekabetler iÃ§in hazÄ±rÄ±z"Â diye konuÅŸtu.

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