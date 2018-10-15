Toni Frieros: 'Barcelona, Arda'ya 1 milyon euro ödüyorsa...'

Ünlü futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz gün bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmiş ve Berkay'ın burnunu kırmıştı. Arda Turan'ın yaşadığı olay İspanya'da da gündem oldu. Sport yazarı Toni Frieros, Arda Turan hakkında sert bir yazı kaleme aldı.

"BARCELONA'NIN EN KÖTÜ TRANSFERİ"

"Arda, Barcelona'nın son dönemdeki en kötü transferi oldu. Barcelona ne yazık ki parmaklarını Arda Turan'a kaptırdı. Barcelona'yı zengin bir İstanbul mahallesi gibi gördü. Sıfır empati, sıfır uyum ve sıfır performans. Ama bu Barcelona'nın da suçu değil. Barcelona onunla ne yapacağını bilmez hale geldi. Türk takımları bile onu istemedi."

"KARİYERİNİ TOPRAĞA GÖMDÜ"

"Arda kariyerini Türkiye'de toprağa gömdü. Milli Takım'dan da gönderildi. Çünkü bir gazeteciye saldırıp küfür etti. Emekçi gibi değil veteran gibi bir görüntüsü var. Geçen yıl hakeme de saldırdı. Birkaç gün önce de şarkıcı Berkay'a saldırdı. Arda kötü karakterli bir milyoner gibi. Eğer Barcelona da ona 1 milyon euro bile ödüyorsa bundan vazgeçmeli. Arda, yeteneklerini kendi elleriyle bir kanalizasyona attı." (Futbol Arena)