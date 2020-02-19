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HaberlerFenerbahçe Haberleri Top alamıyor
19.02.2020 - 07:00 |

Top alamıyor

Fenerbahçe’de Vedat Muriç’in performansı da tartışma konusu oldu. Son haftalarda golcü kimliğinden uzak olan Kosovalı futbolcunun performansı eleştiriliyor. Muriç’in performansının ana sebebi ise takım oyunu ile alakalı.

İstediği fırsatları eskisi gibi bulamayan golcü futbolcu ayrıca takımın tek forveti pozisyonunda. 25 yaşındaki forvetin suskun kalmasında kanatlardaki sıkıntı da dikkat çekiyor. Kanatlarda Moses’ın ayrılması ve Rodrigues’in sakatlanması hücum hattını da direkt etkiledi.

Bunun yanında takımda Hasan Ali Kaldırım’ın henüz hazır olmaması sebebiyle bir sol bek yok. Muriç’e topu taşıyacak gerçek kanatların olmaması üretkenliği durduruyor.

Top alamıyor

Top alamıyor

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