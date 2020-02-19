Top alamıyor

İstediği fırsatları eskisi gibi bulamayan golcü futbolcu ayrıca takımın tek forveti pozisyonunda. 25 yaşındaki forvetin suskun kalmasında kanatlardaki sıkıntı da dikkat çekiyor. Kanatlarda Moses’ın ayrılması ve Rodrigues’in sakatlanması hücum hattını da direkt etkiledi.

Bunun yanında takımda Hasan Ali Kaldırım’ın henüz hazır olmaması sebebiyle bir sol bek yok. Muriç’e topu taşıyacak gerçek kanatların olmaması üretkenliği durduruyor.