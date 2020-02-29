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29.02.2020 - 10:07 | | İSTANBUL (AA)

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da sezonu birincilikle açtı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun açılış etabı Avustralya'daki ilk yarışı birinci sırada bitirdi.

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da sezonu birincilikle açtı

Avustralya'daki 4 bin 445 metrelik Phillip Island Pisti'nde düzenlenen ilk etabın ilk yarışında, PATA Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı.

Yarışa 4. sıradan başlayan milli motosikletçi, 22 tur sonunda bitiş çizgisini rakiplerinin önünde tamamlayarak sezonu galibiyetle açtı.

Büyük çekişmeye sahne olan yarışta Kawasaki takımından Büyük Britanyalı Alex Lowes 0.007 saniye farkla ikinci, Aruba.it ekibinden bir diğer Büyük Britanyalı Scott Redding ise 0.041 saniye geride üçüncü oldu.

Şampiyonada ilk etabın ikinci yarışı, yarın TSİ 07.00'de yapılacak.

Sürücüler klasmanı

1. Toprak Razgatlıoğlu: 25

2. Alex Lowes: 20

3. Scott Redding: 16

4. Michael van der Mark: 13

5. Leon Haslam: 11

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralyada sezonu birincilikle açtı

 

 

 

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