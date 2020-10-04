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04.10.2020 - 17:43 | | AA

Toprak RazgatlÄ±oÄŸlu Fransa'da 9. oldu!

Milli motosikletÃ§i Toprak RazgatlÄ±oÄŸlu, DÃ¼nya SuperbikeÂ  ÅžampiyonasÄ± Fransa ayaÄŸÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±ÅŸÄ±nda 9. oldu.Â

Toprak RazgatlÄ±oÄŸlu Fransa'da 9. oldu!
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Milli motosikletÃ§i Toprak RazgatlÄ±oÄŸlu, DÃ¼nya SuperbikeÂ  ÅžampiyonasÄ± Fransa ayaÄŸÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±ÅŸÄ±nda 9. oldu.Â 

TÃ¼rkiye Motosiklet Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, PATAÂ  Yamaha takÄ±mÄ±yla adÄ±ndan sÃ¶z ettiren Red Bull sporcusu Toprak RazgatlÄ±oÄŸlu,Â  Magny-Cours Pisti'nde Fransa'da TSÄ° saat 15.00'te baÅŸlayan ikinci yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± 9.Â  sÄ±rada bitirdi.

Bu sonuÃ§la RazgatlÄ±oÄŸlu, 175 puanla pilotlar klasmanÄ±nda 6. sÄ±rada yerÂ  aldÄ±.

Ã–te yandan Turkish KNN Team TakÄ±mÄ±'nÄ±n 17 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ milliÂ  sporcusu Can Ã–ncÃ¼, DÃ¼nya Supersport ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n yedinci ayak yarÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§inÂ  Magny-Cours Pisti'nde TSÄ° 13.30'da ikinci yarÄ±ÅŸta gaza bastÄ±.

BugÃ¼nkÃ¼ yarÄ±ÅŸa 22. cepten baÅŸlayan milli sporcu Can Ã–ncÃ¼, 3. sÄ±rayaÂ  kadar yÃ¼kselmesine raÄŸmen kaza yapmasÄ± sonucunda mÃ¼cadeleyi 7. sÄ±rada tamamladÄ±.

Kazadan sonra tekrar ayaÄŸa kalktÄ±ÄŸÄ± ve motorunu sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶zlenen CanÂ  Ã–ncÃ¼, 53 puanla pilotlar klasmanÄ±nda 12. sÄ±raya yÃ¼kseldi.

Toprak RazgatlÄ±oÄŸlu Fransada 9. oldu

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