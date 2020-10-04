Toprak RazgatlÄ±oÄŸlu Fransa'da 9. oldu!
Milli motosikletÃ§i Toprak RazgatlÄ±oÄŸlu, DÃ¼nya SuperbikeÂ ÅžampiyonasÄ± Fransa ayaÄŸÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±ÅŸÄ±nda 9. oldu.Â
Milli motosikletÃ§i Toprak RazgatlÄ±oÄŸlu, DÃ¼nya SuperbikeÂ ÅžampiyonasÄ± Fransa ayaÄŸÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±ÅŸÄ±nda 9. oldu.Â
TÃ¼rkiye Motosiklet Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, PATAÂ Yamaha takÄ±mÄ±yla adÄ±ndan sÃ¶z ettiren Red Bull sporcusu Toprak RazgatlÄ±oÄŸlu,Â Magny-Cours Pisti'nde Fransa'da TSÄ° saat 15.00'te baÅŸlayan ikinci yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± 9.Â sÄ±rada bitirdi.
Bu sonuÃ§la RazgatlÄ±oÄŸlu, 175 puanla pilotlar klasmanÄ±nda 6. sÄ±rada yerÂ aldÄ±.
Ã–te yandan Turkish KNN Team TakÄ±mÄ±'nÄ±n 17 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ milliÂ sporcusu Can Ã–ncÃ¼, DÃ¼nya Supersport ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n yedinci ayak yarÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§inÂ Magny-Cours Pisti'nde TSÄ° 13.30'da ikinci yarÄ±ÅŸta gaza bastÄ±.
BugÃ¼nkÃ¼ yarÄ±ÅŸa 22. cepten baÅŸlayan milli sporcu Can Ã–ncÃ¼, 3. sÄ±rayaÂ kadar yÃ¼kselmesine raÄŸmen kaza yapmasÄ± sonucunda mÃ¼cadeleyi 7. sÄ±rada tamamladÄ±.
Kazadan sonra tekrar ayaÄŸa kalktÄ±ÄŸÄ± ve motorunu sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶zlenen CanÂ Ã–ncÃ¼, 53 puanla pilotlar klasmanÄ±nda 12. sÄ±raya yÃ¼kseldi.
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