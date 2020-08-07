07.08.2020 - 22:22 |
Torino'da teknik direktörlüğe Marco Giampaolo getirildi
Torino, teknik direktörlük görevine 53 yaşındakiMarco Giampaolo'yu getirdi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Torino, teknik direktörlük görevine Marco Giampaolo'yu getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İtalya'da birçok takımı çalıştıran Giampaolo, geçen sezon başında Milan'ın teknik direktörü olmuş ancak 7 hafta sonra görevine son verilmişti.
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