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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Torino'da teknik direktörlüğe Marco Giampaolo getirildi
07.08.2020 - 22:22 |

Torino'da teknik direktörlüğe Marco Giampaolo getirildi

Torino, teknik direktörlük görevine 53 yaşındakiMarco Giampaolo'yu getirdi.

Torino'da teknik direktörlüğe Marco Giampaolo getirildi
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Torino, teknik direktörlük görevine Marco Giampaolo'yu getirdi. 

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

İtalya'da birçok takımı çalıştıran Giampaolo, geçen sezon başında Milan'ın teknik direktörü olmuş ancak 7 hafta sonra görevine son verilmişti.

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