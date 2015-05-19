Torje: Orta açtım, gol oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Osmanlı Stadı'nda Torku Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Torku Konyaspor'a 80. dakikada kornerden attığı golle galibiyeti getiren Gabriel Torje, maçın ardından çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hiçbirimiz gol olacağını tahmin etmedik, ben de zaten orta açmıştım, rüzgarın da etkisiyle gol oldu. Bundan dolayı çok mutluyum" dedi.

Beşiktaş maçı için hafta içinde çok çalıştıklarını anlatan Torje, "Beşiktaş üst sıralarda olan çok kuvvetli bir takım. Galibiyeti almak için oldukça mücadele ettik. Bazen bekledik ama çoğunlukla savaştık ve galibiyeti aldık" diye konuştu.

ALİ TURAN: "KORNERDEN GELEN GOLLE GALİP GELDİK"

Torku Konyasporlu oyuncu Ali Turan ise, "Beşiktaş'ın matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ediyordu. Biz de bir basamak daha ileri nasıl çıkarız onun peşindeydik. Beşiktaş'a fazla pozisyon vermedik. Kornerden gelen golle galip ayrılıyoruz. 7. sıraya çıktık, sezonu iki galibiyet daha alıp ilk yedinin içinde bitirmek istiyoruz" dedi.

"Hafta içinde Aykut Hoca, Beşiktaş'ı bize çok iyi analiz etti" diye konuşan deneyimli oyuncu, "Biz de ona göre mücadele ettik. Bugün bakıldığında kora kor bir mücadele vardı. Hatta biz biraz daha üstündük, daha net pozisyonlarımız vardı. Onları değerlendirebilsek belki maçı ilk yarı kopartabilirdik. Neticede 1-0 galip geldik" ifadelerini kullandı.