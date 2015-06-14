Torku Arena locaları satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un 2015-2016 sezonu loca satışları, 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Torku Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Konya Büyükşehir Torku Arena'da doğu ve batı olmak üzere toplamda 54 locanın olduğunu belirtti.

Locaları geçen sezon kısa bir sürede sattıklarını bildiren Baydar, şunları kaydetti. "Konya Büyükşehir Torku Arena'da bulunan locaların 2015-2016 sezonu satışı, pazartesi günü başlayacak. Öncelik, mevcut sahiplerin olacak. Şayet 1 Temmuz'a kadar satılmayan loca kalırsa, aynı tarihte genel satışa çıkılacak. Konyalıların ve Konyasporumuza gönül verenlerin bu sezon da loca satışlarımıza ilgi göstereceklerine inanıyorum. Sporseverler loca satışları konusunda kulübümüzle ve yönetim kurulu üyemiz Cafer Başoda ile irtibata geçebilirler. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da hem loca hem de kombine bilet satışlarında rakipler tarafından yine örnek gösterilecek bir kulüp olacağımıza inanıyorum."