Torku Konya, Beşiktaş maçına hazır

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, saha içerisine kurulan istasyonlarda çabukluk ve koordinasyon çalışması yaptığı belirtildi.

İdmanın savunma ve hücum organizasyonuyla tamamlandığı öğrenildi.

Torku Konyaspor'un Beşiktaş maçına, Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Ömer Ali Şahiner, Holmen, Ali Çamdalı, Meha, Traore ve Rangelov ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.