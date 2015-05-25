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25.05.2015 - 16:55 | | AA

Torku Konya'da 3 puan üzüntüsü!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Çaykur Rizespor karşısında etkili oynamalarına rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Torku Konya'da 3 puan üzüntüsü!
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Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçında baskılı oynayan tarafın kendileri olduğunu kaydederek, "Son dakikalarda bulduğumuz golle beraberliği yakaladık ve bir puan aldık. Aslında 3 puan almayı hak ediyorduk" dedi.

İlk yarıda yedikleri golle geriye düştüklerini ancak ikinci devreye iyi başladıklarını ifade eden Baydar, "Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Son dakikalarda beraberliği yakaladık. Maçın sonuna kadar etkili oynayan takım bizdik. Sahamızda taraftarımıza galibiyetle veda etmek istiyorduk ama olmadı. Bunun üzüntüsü içerisindeyiz" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de 45 puanla 8. sırada yer alan Torku Konyaspor, son hafta Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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