Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Torku Konya'da hedef Trabzonspor
27.09.2013 - 17:53 | | AA

Torku Konya'da hedef Trabzonspor

Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Torku Konya'da hedef Trabzonspor
ABONE OL

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Torku Konyaspor, Teknik Direktör Uğur Tütüneker gözetiminde düz koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

İshak Çakmak ve Elvis Kokalovic'in takımdan ayrı koşu yaptığı antrenman, gruplar halinde dönüşümlü olarak oynanan top tekniğine dayalı pas çalışması ve açma-germe hareketleri ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 2013-2014 sezonunda ilk hafta maçında Fenerbahçe'yi kendi evinde 3-2 yenen Torku Konyaspor, ardından üç hafta üst üste yenilgiler aldı. Yeşil-beyazlılar, ligin 5. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek ikinci kez üç puanın sahibi oldu.

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Günün Canlı Maç Yayınları
      Günün Canlı Maç Yayınları
    2. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    3. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    4. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    5. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

    Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

    Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!

    Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Sıradaki Haber