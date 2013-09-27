Torku Konya'da hedef Trabzonspor

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Torku Konyaspor, Teknik Direktör Uğur Tütüneker gözetiminde düz koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başladı.

İshak Çakmak ve Elvis Kokalovic'in takımdan ayrı koşu yaptığı antrenman, gruplar halinde dönüşümlü olarak oynanan top tekniğine dayalı pas çalışması ve açma-germe hareketleri ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 2013-2014 sezonunda ilk hafta maçında Fenerbahçe'yi kendi evinde 3-2 yenen Torku Konyaspor, ardından üç hafta üst üste yenilgiler aldı. Yeşil-beyazlılar, ligin 5. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek ikinci kez üç puanın sahibi oldu.