Torku Konya'nın hedefi 100. yılda şampiyonluk

Konya’da yayın hayatına başlayan ve ilk sayısı önceki günlerde okuyucusu ile buluşan Yeşil Beyaz Konya Dergisi’ne konuşan Torku Konyaspor Kulübü Başkanı Başkanı Ahmet Şan, 1981 olan kulübün kuruluş tarihini 1922 olarak değiştirmek istediklerini ve değişimden sonra 100. yılda Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyeceklerini söyledi.

HEDEF 2022 BÜYÜK KONYASPOR

Torku Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, ilk genel kurulda Konyaspor’un kuruluş tarihinin 1922 olarak değiştirileceğini belirterek, 100. yılda şampiyonluk hedefi koydu. Bu hedefe bütün camianın sahip çıkmasını isteyen Şan, “Türkiye’nin 2023 vizyonu gibi artık Konyaspor’un da ‘2022 Büyük Konyaspor’ vizyonu var” dedi.

"YENİ VİZYONUMUZ BÜYÜK KONYASPOR"

“Konyaspor’un şirketleşmesi ve bazı ticari yatırım faaliyetlerinin hayata geçirilmesi için mutlaka siyasi ve bürokratik destek almak zorunda” olduğunu belirten Başkan Şan, “Mevcut haliyle de devam ediyor ancak bu yönetimimizi ve taraftarımızı tatmin etmiyor. Konyaspor bu haliyle devam etsin demek de iyi bir çözüm değil. Mutlaka önemli gelişim hamleleri ortaya koymak zorundayız. Bizim hedefimiz bir an önce o hayalini kurduğumuz Büyük Konyaspor’u oluşturmak. Büyük Konyaspor’u oluşturmak için yeni hedefler belirledik kendimize. Alt yapıdan üst yapıya, tesisleşmeden borçların ödenmesine, marka değerinin artırılmasından Konyaspor kimliğinin oluşturulmasına kadar yeni bir vizyon ortaya koyduk. Bunun tam adı Büyük Konyaspor vizyonudur” diye konuştu.

"KONYASPOR ELBET BİR GÜN ŞAMPİYON OLACAK"

Her sezon başında hedef olarak bir önceki sezonun üstüne çıkmayı istediklerini anlatan Şan, “Ancak bundan farklı olarak geçen sene hedef anlamında şunu ifade etmiştik: ‘Konyaspor elbet bir gün şampiyon olacak’. Ancak bunun artık bir adının konulması lazım. Konyaspor, Konya’nın en önemli tanıtım ve reklam malzemesi. Bugün iletişimin geldiği nokta itibari ile burada yaşanan bir olay bir anda bütün dünyaya yayılıyor. Geçen sezon Kasımpaşa maçında yaşanan olay bütün dünyada konuşulmuştu. Ayrıca milli maçlar süresince Konya, ulusal ve uluslar arası basının gündemindeydi. 2015 yılı Konya ve Konyaspor’un tanıtımı açısından çok verimli geçti. Bunu aynı zamanda sportif başarı ile de sağlamak lazım. Konyaspor başarıları ile ulusal ve uluslararası arenada konuşulmalı. Bunun yolu da Büyük Konyaspor’u inşa etmekten geçiyor” ifadelerini kullandı.

"CAMİA SAHİP ÇIKARSA BU HAYAL GERÇEKLEŞEBİLİR"

Bu hedefin camia olarak sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayan Şan, şöyle konuştu:

“Bunun olmaması için hiçbir neden yok. Neden olmasın... Doğru isimleri doğru yerlerde görevlendirerek, toplumun da bu vizyona sahip çıkması ile bu hayal gerçekleştirilebilir. Tabi bunun içinde önemli bir maddi güç ortaya koymak lazım. Son dönemde Konya ekonomik olarak bir hayli mesafe katetti. Bu ekonomik başarının spor gibi sosyal sorumluluk projelerine yansıması olması lazım. Örneğin Bursa şampiyon oldu. Ancak Bursaspor’un şampiyonluğunun ardında şehrin ekonomik imkanlarının da büyük etkisi vardır. Diğer yandan Trabzon da aynı. Bunlar tesadüfen şampiyon olmamıştır. Trabzon çok göç veren bir şehir ve Trabzon dışında da önemli iş adamlarına sahipler. Biz Konya’da da bunu başarmak istiyoruz.”

"BÜTÜN ALANLARDA MÜCADELE VERİYORUZ"

Hedefleri için güçlü olunması gereken bütün alanlarda mücadele verdiklerini aktaran Ahmet Şan, “Tesisleşme örneğin. Stadyumumuzun tamamlanmasından sonra Kayacık Tesisleri’ni modernize ederek takımımızın hizmetine sunduk. Tatlıcak Tesisleri’ni pilot takımımıza tahsis ettik. Alt yapı tesisleri için Meram bölgesinde bir tesis yapılması için çalışmalarımız sürüyor. Alt yapı anlamında Konyaspor futbol okullarını kurduk. Şu anda 3 merkez ilçede faaliyete geçti. Bunu çevre ilçelerimizde de oluşturma gibi bir planımız var. Hatta il dışından bile futbol okullarımız için talep geliyor. Şu anda sıcak bakmıyoruz ama ilerleyen dönemde Konyaspor futbol okullarını bütün ülke geneline yayacağız” açıklamasında bulundu.

"KONYASPOR KİMLİĞİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Konyaspor kimliği oluşturmaya çalıştıklarını belirten Başkan Ahmet Şan, “Konya’da spor kültürünü oluşturma adına geçmişten geleceğe bir çalışma yürütüyoruz. Konyaspor’un tarihinin aydınlatılması, Konyaspor’un tarihi ile barıştırılması için çalışıyoruz. Biz de bu koltuklarda geçiciyiz. Yarın o tarihin bir parçası olacağız. Şimdilik efsanelere vefa projesi ile bir başlangıç yaptık. Geçmişte Konyaspor’a hizmet etmiş isimlere onore etmek için, içerideki maçlarda törenler düzenliyoruz. Konyaspor müzesini oluşturmak için çalışma başlattık. Konyaspor tarihinin yazılması için girişimlerimiz sürüyor. Bütün bunlar Konyaspor kimliğinin oluşturulması adına atılan adımlar” şeklinde konuştu.

"KURULUŞ TARİHİNİ 1922 OLARAK DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Başkan Ahmet Şan, Konyaspor’un kuruluş tarihini 1922 olarak değiştirmek istediklerini söyleyerek, “Dernekler masasından aldığımız bilgiler, arşivden çıkardığımız bilgilerle doğrultusunda kulübün kuruluş tarihinin 1922’lere gittiğini görüyoruz. Şu andaki tarihimiz maalesef bir 12 Eylül ürünü. Biz eski ayrımcılıklara girmek istemiyoruz ancak 1922’den itibaren bu şehirde bu spor kurumsal olarak yapılmış. 1922 Konya Gençlerbirliği ve 1923 Konya İdmanyurdu olmak üzere Konyaspor’u oluşturan bileşenler ortaya çıkmış. Şimdi en kısa sürede bu konuyla ilgili siz basın mensupları ve Konyaspor tarihini bilen büyüklerle bir toplantı yapıp ardından ilk genel kurulda kuruluş tarihimizi 1922 olarak değiştireceğiz” dedi.