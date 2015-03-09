Torku Konyaspor 1 puana seviniyor

Torku Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, İstanbul Başakşehir gibi zorlu deplasmandan bir puan almasını bildiklerini belirterek, "Puana ihtiyacımız olan haftada berabere kaldığımız için mutluyuz" dedi.

Baydar, yaptığı açıklamada, İstanbul Başakşehir maçında iyi mücadele ettiklerini söyledi. Deplasmanda gol ve goller kaçırdıklarını dile getiren Baydar, maç boyunca 3 puana yakın olan takımın kendileri olduğunu ifade etti.

Baydar, aldıkları beraberlikle ateş hattından biraz daha uzaklaştıklarını belirterek, şöyle konuştu: "İstanbul Başakşehir gibi zorlu deplasmandan bir puan almasını bildik. Puana ihtiyacımız olan haftada berabere kaldığımız için mutluyuz. Gönül isterdi ki yenelim, 3 puanı alalım. Kazanma adına her şeyi yaptık ama olmadı. Cuma günü sahamızda Kasımpaşa ile karşılaşacağız. İki haftadır yenilmiyoruz. İnşallah Kasımpaşa maçıyla galibiyet hasretimizi de gideririz."