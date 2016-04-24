Torku Konyaspor 3 - 1 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 3. sırasında yer alan Torku Konyaspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Mücadeleye etkili başlayan taraf Konyaspor, henüz 11. dakikada Halil İbrahim'in attığı golle 1-0 öne geçti. Fakat bu golden 4 dakika sonra penaltı kazanan Çaykur Rizespor, 15. dakikada Sylvestre'nin beyaz noktadan attığı golle beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası da 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya yine ev sahibi Konyaspor baskılı başladı. Mücadelenin 61. dakikasında bu kez Vukovic sahneye çıktı ve Torku Konyaspor'u 2-1 öne geçirdi. Bu golle rahatlayan ev sahibi ekip 75. dakikada bir gol daha buldu. Rangelov'un ceza sahası dışından gönderdiği şutla gol bulan Konya sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Torku Konyaspor puanını 59'a yükseltirken, Çaykur Rizespor 31 puanda kaldı. Torku Konyaspor, gelecek sezon Avrupa Kupaları'na katılmayı garantiledi.

MAÇTA DAKİKALAR

10. dakikada orta sahadan topu kaparak ceza yayına gelen Ömer Ali Şahiner'in sert vuruşunda, kaleci Itandje son anda yatarak topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakikada Torku Konyaspor öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Halil İbrahim Sönmez topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

14. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Ali Turan'ın ceza alanında topa elle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Halis Özkahya, penaltı kararı verdi. 15. dakikada penaltıyı kullanan Sylvestre, topu filelerle buluşturdu: 1-1

31. dakikada Torku Konyaspor ikinci gole yaklaştı. Bajic'in ara pasında defansın arkasına sarkan Ömer Ali Şahiner, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kademeye giren oyuncular, bu futbolcuya şut imkanı tanımadı. Defans topu uzaklaştırdı.

61. dakikada sol kanattan Ömer Ali’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Vukovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

75. dakikada Torku Konyaspor’un geliştirdiği atakta Bajic ceza sahası çizgisi üzerinde pasını Rangelov’a çıkardı. Topla buluşan Rangelov savunmadan sıyrılarak yaptığı şık vuruşta topu ağlara gönderdi. 3-1

83. dakikada Rangelov’un savunma arkasına gönderdiği pasta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bajic kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşu İtandje kornere çeldi.

85. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında Douglas'ın ortasında Vukovic ceza alanı içinde uygun durumda kafa vuruşunu yaptı ancak top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

STAT: Büyükşehir Belediye Arena

HAKEMLER: Halis Özkahya xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Hakan Yemişken xx

TORKU KONYASPOR: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Vukovic xxx, Douglas xx, Volkan xx (Rangelov dk. 46 xxx), Ali Çamdalı xx, Ömer Ali xx (Hadziahmetovic dk. 81 x), Traore xx, Halil İbrahim xx (Holmen dk. 46 x), Bajic xx

YEDEKLER: Kaya, Selim, Mehmet Uslu, Meha

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

ÇAYKUR RİZESPOR: İtandje xx, Koray x (Mehmet Akyüz dk. 69 x), Ümit Kurt xx, Oboabona xx, Dhurgham Ismail x, Orhan xx, Sylvestre xx, Ahmet İlhan x (Ümit Korkmaz dk. 77 x), Chevailer x, Murat Duruer x, Deniz Kadah x (Tuszynski dk. 65 x)

YEDEKLER: Gökhan, Viera, Ertuğrul, Dzalamidze

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

GOLLER: Halil İbrahim (dk. 11), Vukovic (dk. 61), Rangelov (dk. 75) (Torku Konyaspor), Sylvestre (dk. 15 pen.) (Çaykur Rizespor)

SARI KART: Dhurgham Ismail (Çaykur Rizespor)